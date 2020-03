Os filhos da mulher de 47 anos que contraiu o novo coronavírus (Covid-19), sendo o primeiro caso confirmado da doença em Minas, não têm previsão de voltar às aulas. A vítima, moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, estava na Itália e chegou a Belo Horizonte na última segunda-feira (2) com sintomas leves da doença, como coriza, mialgia (dores musculares) e sensação de mal-estar. Ela permanece em isolamento domiciliar.

O Colégio Roberto Carneiro, onde os filhos da paciente estudam em Divinópolis, informou que antes mesmo de retornarem ao Brasil da Itália, os pais das crianças entraram em contato com a instituição e informaram que os filhos não iriam às aulas, seguindo os protocolos de exames necessários.

Na última semana, eles receberam o conteúdo e os deveres por e-mail, telefone e vídeo conferência, o que será feito também ao longo desta semana.

Confira, abaixo, o comunicado do colégio:

Com a confirmação da paciente em Divinópolis, o número de pessoas infectadas pela doença no Brasil é de 25, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, já são 109.242 casos, com 3.682 mortes em 101 países e territórios, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

