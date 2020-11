A trégua das chuvas em Belo Horizonte deve se manter no fim de semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta para a possibilidade de céu parcialmente nublado e temperaturas variando entre 16ºC e 30ºC nesta sexta-feira (27) na capital.

No sábado (28), o calor deve persistir. A previsão do Inmet é de céu nublado de manhã e à noite, com o sol saindo apenas na parte da tarde. Os termômetros devem registrar de 16ºC a 31ºC. A umidade relativa do ar prevista varia de 40% a 100%.

Já no domingo (29), a expectativa é de muitas nuvens e calor de 15ºC a 30ºC, com a umidade variando entre 40% e 90%. E, mais uma vez, nada de pancadas de chuva. O clima deve permanecer o mesmo ao menos até terça-feira (1º).

Chuvas no interior

A previsão para todo o Estado no fim de semana é de céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuvas, exceto para a região Leste. Os moradores de Governador Valadares devem ficar em alerta no domingo eleitoral para saírem de casa munidos de guarda-chuva na hora da votação.

Leia também:

Propaganda eleitoral no rádio e TV só pode ser feita até hoje

Superávit de empregos: Minas conta mais vagas formais abertas do que fechadas pelo quinto mês