O comércio de Belo Horizonte vai ganhar mais uma hora de funcionamento a partir desta sexta-feira (16). A ampliação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas BH) e vale para lojas de rua, centros comerciais e galerias, que passam a receber os clientes entre 10h e 19h.

Os shoppings centers também ganham uma hora a mais de funcionamento, entre 12h e 21h. O shopping Cidade, no Centro da capital, é tratado como exceção, e tem liberação para funcionar no mesmo horário do comércio de rua.

A prefeitura confirmou a ampliação da flexibilização e informou que a oficialização dos novos horários será publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Município (DOM).

Até então as atividades comerciais estavam restritas por causa da pandemia do novo coronavírus e o comércio abria às 11h nos dias de semana, e das 9h às 17h, aos sábados. Já os shoppings encerravam as atividades às 20h.