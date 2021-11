A não obrigatoriedade do uso de máscaras para conter a transmissão do coronavírus em Minas já é tema de discussão e pode ser feita de forma gradativa para os municípios. A informação foi confirmada pelo secretário de estado da Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (12).

O secretário explicou que cada município receberá orientações em momentos distintos, tendo em vista as diferentes campanhas da vacinação contra a Covid-19. Ele usou exemplos da Europa, onde a pandemia teve grandes impactos, mas países já trabalham no processo de retomada.

"O primeiro ponto que temos que chegar é qual quantidade de vacinação que temos que considerar como segura. A Espanha ultrapassou 70%, e Portugal, 80%, e eles estão sofrendo bem menos com a Delta. Os países com pouca vacinação estão sofrendo, como no leste europeu.", disse.

Especialistas afirmam que a discussão sobre a desobrigatoriedade da máscara deve começar quando a cidade, Estado ou país atingir pelo menos 70% de imunização completa. Atualmente, segundo o Painel Vacinômetro da SES, Minas tem 59% da população totalmente vacinada, incluindo menores de 12 anos. Baccheretti ainda confirmou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá incluir, até o fim deste ano, o grupo entre 5 e 11 anos como alvo da vacinação.

Quarta onda

Questionado sobre a possibilidade de uma quarta onda da Covid-19 em Minas, o secretário pregou atenção, mas vê o Estado cada vez mais vacinado. "Estamos atentos, mas não acredito que tenhamos quarta onda como a Europa, porque estamos numa época do ano de menor incidência de doenças respiratórias", afirma.

"A expectativa que nós temos é que no final deste mês a gente atinja, do público-alvo, 75% de vacinados com duas dose, e temos agora a chance de aumentar o reforço. Então a gente tem uma incidência muito baixa, próximo a 30 casos por 100 mil pessoas, mostrando a baixa circulação do vírus", concluiu.

Leia mais:

Minas reduz para cinco meses a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19

Chance de Carnaval seguro em Minas depende de avanço da vacinação contra a Covid, diz secretário