Caminhões de entulho, pás, vassouras e garis. Esse foi o cenário encontrado, nesta quinta-feira (15), no bairro Vale do Jatobá, região do Barreiro, e em trecho da avenida Teresa Cristina, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte. Os dois lugares foram os mais afetados pelo temporal que atingiu a capital na noite anterior.

Nesta manhã, enquanto os moradores contabilizavam os prejuízos e faziam a limpeza das residências inundadas pela água, equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) trabalhavam para recolher toneladas de lama e lixo.

Somente na avenida Agenor Nonato de Souza, no Vale do Jabotá, mais de seis caminhões com escombros e sujeira foram retirados. O gari Márcio Rodrigo dos Santos era um dos que atuava no local desde às 6 horas.

"Estou aqui limpando e ajudando as outras pessoas porque preciso trabalhar. Mas, lá em casa, também foi inundado. Quando sair daqui, terei que ir para lá para retirar a lama do meu imóvel", contou. Santos mora no bairro Serra Dourada, em Ibirité, na Grande BH, e foi uma das vítimas da forte tempestade que caiu na Região Metropolitana.

Gari Márcio Rodrigo também teve a casa alagada pela chuva

Por nota, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que, desde o início do período chuvoso em BH - que começou em outubro -, criou uma escala especial de trabalho para os garis. O serviço vai das 7h30 às 22h30. "Há também reforço nas equipes com remanejamento de garis de serviços que não são rotineiros", explicou.

De outubro até quarta-feira, foram retiradas 1.200 toneladas de lixo a mais, em virtude dos temporais. "Após chuvas intensas, como as verificadas nas últimas terça e quarta-feira, são recolhidas cerca de 80 toneladas de resíduos a mais. De outubro a 15 de janeiro já foram recolhidas 1.200 toneladas a mais, em virtude das chuvas.

