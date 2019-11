Os principais destinos dos mineiros neste feriado prolongado de 15 de novembro (Proclamação da República) devem apresentar tempo encoberto e com possibilidade de chuva. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria atuante no litoral do Sudeste brasileiro irá baixar as temperaturas. Veja como fica o tempo:

Ouro Preto

Quinta-feira (14): encoberto. 17°C a 26°C.

Sexta-feira (15): encoberto. 18°C a 28°C.

Sábado (16): encoberto. 17°C a 22°C.

Domingo (17): encoberto com pancadas de chuva. 15°C a 23°C.

Santana do Riacho (Serra do Cipó)

Quinta-feira (14): muitas nuvens com chuvisco. 19°C a 29°C.

Sexta-feira (15): encoberto. 22°C a 31°C.

Sábado (16): encoberto. 20°C a 24°C.

Domingo (17): encoberto com chuva. 19°C a 26°C.

Cabo Frio (RJ)

Quinta-feira (14): encoberto. 22°C a 25°C.

Sexta-feira (15): encoberto. 23°C a 25°C.

Sábado (16): sol entre nuves. 22°C a 24°C.

Domingo (17): sol com chuva isolada. 21°C a 24°C.

Porto Seguro (BA)

Quinta-feira (14): muitas nuvens. 24°C a 26°C.

Sexta-feira (15): sol entre nuvens. 24°C a 28°C.

Sábado (16): muitas nuvens. 25°C a 29°C.

Domingo (17): encoberto com chuvisco. 25°C a 27°C.

Vai ficar em Belo Horizonte?

Os apreciadores de um clima mais frio em Belo Horizonte têm vivido uma trégua do imenso calor registrado na última semana, ocasião em que os termômetros marcaram quase 35°C. O alívio é provocado pela frente fria, que deve perder força já no domingo (17), quando a expectativa é de calor de 31°C.



Até lá, porém, a tendência, de acordo com o Inmet, é que as madrugadas continuem mais frias e as tardes mais quentes, com grande variação de graus: nesta quarta-feira (13), por exemplo, a mínima chegou a 16°C com máxima prevista de 28°C, à tarde, segundo a Defesa Civil municipal.



Além disso, segundo o órgão, o céu fica entre parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde desta quarta-feira. A umidade relativa mínima do ar, que chegou a menos de 30% na segunda-feira (11), sobe para 45%, trazendo alívio à respiração.



Próximos dias em BH



Para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuarão oscilando. Veja:

Quinta-feira (14)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Mínima: 20°C | Máxima: 31°C

Umidade: 38%

Sexta-feira (15)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Mínima: 20°C | Máxima: 30°C

Sábado (16)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Mínima: 17°C | Máxima: 26°C

Umidade: 38%

Domingo (17)

Encoberto com pancadas de chuva

Mínima: 18°C | Máxima: 31°C

Umidade: 38%

Minas

No Estado, também de acordo com o Inmet, previsão de tempo instável e manutenção de pancadas de chuva nesta quarta-feira (13) em boa parte das regiões de Minas Gerais. As condições meteorológicas se devem à atuação de uma frente fria no litoral do Sudeste brasileiro.

A chuva vai variar e moderada a forte, especialmente no Leste mineiro. O cenário deve se manter pelos próximos dias, com pancadas localizadas.

