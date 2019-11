Os apreciadores de um clima mais frio em Belo Horizonte têm vivido uma trégua do imenso calor registrado na última semana, ocasião em que os termômetros marcaram quase 35°C. O alívio é provocado por uma frente fria atuante no litoral do Sudeste brasileiro, que deve perder força já no domingo (17), quando a expectativa é de calor de 31°C.



Até lá, porém, a tendência, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que as madrugadas continuem mais frias e as tardes mais quentes, com grande variação de graus: nesta quarta-feira (13), por exemplo, a mínima chegou a 16°C com máxima prevista de 28°C, à tarde, segundo a Defesa Civil municipal.



Além disso, segundo o órgão, o céu fica entre parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde desta quarta-feira. A umidade relativa mínima do ar, que chegou a menos de 30% na segunda-feira (11), sobe para 45%, trazendo alívio à respiração.



Próximos dias em BH



Para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuarão oscilando. Veja:

Quinta-feira (14)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Mínima: 20°C | Máxima: 31°C

Umidade: 38%

Sexta-feira (15)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas

Mínima: 20°C | Máxima: 30°C

Sábado (16)

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Mínima: 17°C | Máxima: 26°C

Umidade: 38%

Domingo (17)

Encoberto com pancadas de chuva

Mínima: 18°C | Máxima: 31°C

Umidade: 38%

Minas

No Estado, também de acordo com o Inmet, previsão de tempo instável e manutenção de pancadas de chuva nesta quarta-feira (13) em boa parte das regiões de Minas Gerais. As condições meteorológicas se devem à atuação de uma frente fria no litoral do Sudeste brasileiro.

A chuva vai variar e moderada a forte, especialmente no Leste mineiro. O cenário deve se manter pelos próximos dias, com pancadas localizadas.

