Uma frente fria chega à região Sudeste do Brasil ao longo desta semana e deve diminuir as temperaturas em Belo Horizonte. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para a possibilidade de chuva durante os próximos dias.

“Pelo menos entre quarta e sexta-feira deve chover bastante. No final de semana melhora, inclusive não há previsão de chuvas fortes, apenas fracas e em áreas isoladas”, disse o meteorologista Cléber Souza.

A expectativa para esta segunda-feira (16) na capital mineira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva por conta das temperaturas em elevação. Os termômetros devem registrar entre 17ºC e 30ºC.

O mesmo cenário deve se repetir na terça-feira (17). Já na quarta-feira (18), com a chegada da frente fria, a previsão é de céu encoberto com precipitações isoladas e trovoadas. O calor deve diminuir e o clima pode girar entre 17ºC e 25ºC até sexta (20).

Apenas no sábado (21) a chuva deve dar uma trégua. Por outro lado, a partir do fim de semana as temperaturas voltam a subir em BH.

Leia também:

Chefe do tráfico de drogas em Ibirité é assassinado a tiros no meio da rua

Homem simula bomba na mala ao embarcar no Aeroporto de Confins, na Grande BH