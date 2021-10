Frequentadores dos restaurantes populares de Betim, na Grande BH, terão que apresentar o comprovante de imunização para ter acesso a esses locais a partir da próxima segunda-feira (25). De acordo com a prefeitura, todo o município aderiu ao programa "Ambiente Seguro", que estabelece o passaporte da vacina na cidade.

As pessoas que consumirem as refeições dentro dos restaurantes deverão comprovar terem recebido pelo menos uma dose contra o novo coronavírus. Podem ser apresentados o cartão de vacina impresso, com o registro, ou o comprovante digital pelo aplicativo ConecteSUS.

Após um ano e meio funcionando apenas com a retirada de marmitas, as unidades voltaram a oferecer a alimentação dentro dos estabelecimentos no início de outubro.

A prefeitura informou que os restaurantes populares Teresópolis e Centro estão abertos para atendimento ao público das 11h às 14h para almoço. A retirada de marmitex está mantida. O valor da refeição é de R$ 4,50.

Os restaurantes também estão cumprindo as orientações de medidas sanitárias, como obrigatoriedade do uso de máscaras, exceto no momento de comer e beber, e o distanciamento em filas e nos lugares demarcados nas mesas.



