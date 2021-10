Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 1.728 novos casos de Covid-19 e outras 20 mortes pela doença no Estado. Os dados são do boletim epidemiológico desta sexta-feira (22), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

De acordo com a SES, 23.048 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social. O número de recuperados chegou a 2.097.427.

Com os indicadores divulgados, o Estado chega a 2.175.842 casos confirmados e 55.367 óbitos provocados pela Covid-19, desde o início da pandemia.

Vacinação

De acordo com o vacinômetro, já foram imunizadas 15.759.281 de pessoas com a primeira dose, e 10.363.086 com a segunda dose. Com dose única, foram imunizados 490.539 mineiros e 607.492 já tomaram a dose de reforço (ou 3ª dose).

