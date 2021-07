O fim de semana em Belo Horizonte deve ser de muito frio. Os termômetros devem registrar entre 9ºC e 24ºC neste sábado (24) e no domingo (25), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por conta das baixas temperaturas, a Defesa Civil divulgou um comunicado alertando sobre a atuação da massa de ar frio na capital até segunda-feira (26). Veja as recomendações:

- Hidrate-se⠀⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

- Realize atividades físicas utilizando agasalho⠀⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

O clima deve esquentar ligeiramente a partir de segunda, com mínima de 10ºC e máxima de 25ºC. A expectativa é de céu com poucas nuvens e a formação de névoa seca. Não há previsão de chuva pelo menos até quarta-feira (28).

17h - Baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio. Em torno de 13 °C, até segunda-feira (26).

⠀@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/fiBUATTyiX — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) July 23, 2021

