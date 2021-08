Após registrar sensação térmica de 1°C nessa terça-feira (3), Belo Horizonte seguirá com temperaturas baixas pelos próximos dias, incluindo sábado (7) e domingo (8), mas com melhora na umidade do ar, e previsão de pequena elevação nos termômetros na próxima semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, a sexta-feira (6) deverá ter mínima de 13°C e máxima de 23°C, com céu parcialmente nublado. Já no sábado, o frio se intensifica um pouco, variando entre 10°C e 22°C, e céu com muitas nuvens. Na segunda-feira (9), mínima de 10°C e máxima de 23°C - parcialmente nublado.

Apesar da presença das nuvens, não há previsão de chuvas para a capital, Região Metropolitana e demais regiões de Minas pelos próximos dias. Apenas em algumas cidades do Vale do Jequitinhonha há possibilidade de precipitação fraca no fim de semana.

Já em relação ao frio intenso em BH, cidade que está sob alerta de baixas temperaturas até segunda (9) pela Defesa Civil, a meteorologia aponta para uma trégua no decorrer da próxima semana, com elevação das temperaturas. No entanto, ainda não há muitas informações sobre as mínimas e máximas previstas.

Umidade do ar

Com horizonte nublado na capital, a tendência é de melhoria nos índices de quantidade de água na atmosfera, já a partir desta sexta (6). "Amanhã já melhora, com 90% pela manhã, e 40% à tarde", explicou o meteorologista Claudemir Fêlix, do Inmet.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice esteja entre 60% e 90%. Mesmo com índices mais favoráveis chegando à cidade, a Defesa Civil relembra alguns cuidados para o período, como a necessidade de reforçar a hidratação e de evitar banhos com água quente, já que eles potencializam o ressecamento da pele. O uso de hidratante também é indicado.

Outras orientações incluem realizar atividades físicas utilizando agasalho, manter janelas abertas para ventilação em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas e procurar um especialista em caso de problemas respiratórios.

