Belo Horizonte entrou, nesta segunda-feira (2), em alerta para temperaturas em torno de 12°C nas primeiras horas da manhã. O aviso é da Defesa Civil municipal e vale até a próxima segunda (9).

De acordo com o órgão, o motivo é a atuação de uma massa de ar frio sob a cidade. Como mostrou previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda, a semana será de leve alta, mas com manhãs ainda frias.

Por essa razão, a Defesa Civil traz algumas recomendações para o período, como a necessidade de reforçar a hidratação e de evitar banhos com água quente, pois eles potencializam o ressecamento da pele. O uso de hidratante também é indicado.

Outras orientações incluem realizar atividades físicas utilizando agasalho, manter janelas abertas para ventilação em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas e procurar um especialista em caso de problemas respiratórios.

Baixa umidade

De acordo com o Inmet, o período da tarde até as 20h desta segunda será de perigo potencial para a baixa umidade relativa do ar no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Segundo o órgão, a quantidade de água na atmosfera vai variar entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice esteja entre 60% e 90%.

