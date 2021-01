O Hospital da Baleia, centro médico filantrópico com atendimento 95% Sistema Único de Saúde (SUS), localizado na região Leste de Belo Horizonte, iniciou, nesta quarta-feira (20), a vacinação do público interno da instituição contra a Covid-19.

De acordo com a unidade, 700 funcionários serão imunizados contra a doença neste primeiro momento, incluindo toda equipe da assistência, trabalhadores da higienização, além da segurança e portaria, que lidam direta e diariamente com pacientes com suspeita e ou confirmação da enfermidade.

Nesta manhã, foram vacinados um técnico em Enfermagem, um trabalhador da higienização, um enfermeiro, um médico e um fisioterapeuta.

"Fazer parte da linha de frente tem sido desafiador. Estou muito feliz. A expectativa é a melhor possível de imunizar toda a população", contou a primeira funcionária a ser vacinada, a técnica em Enfermagem, Grace Kelly, de 30 anos.

Hospital da Baleia

O Hospital da Baleia é mantido pela Fundação Benjamin Guimarães (FBG). A FBG é uma instituição de direito privado de caráter filantrópico, certificada como de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal. Por não visar lucro, toda a verba arrecadada é revertida para pagamentos dos serviços, melhorias na estrutura, atendimento e ampliação.

O Complexo Hospitalar do Hospital da Baleia está localizado em uma área de cerca de 3 milhões de metros quadrados (m²) de mata preservada, no bairro Saudade. O local, segundo a instituição, possibilita um benefício direto aos pacientes assistidos, como menor poluição sonora, melhor qualidade do ar e um ambiente mais agradável.

Conforme a instituição, são cinco unidades hospitalares: Maria Ambrosina; Baeta Vianna; Antônio Mourão Guimarães; Núcleo Médico, antiga Unidade Antônio Chagas Diniz, que, até 2016, era utilizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte como PAM Saudade; e o Centro de Radioterapia, que completa o tratamento de pacientes oncológicos.

