Estão abertas 185 vagas para cursos regulares de música, dança, teatro e artes visuais da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte. São oito cursos gratuitos, disponíveis no formato híbrido, com atividades presenciais pontuais.

As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto. Todo o processo seletivo é feito de forma virtual e também sem custos. De acordo com a instituição, as atividades têm foco na atualização da formação dos estudantes e na diversificação dos públicos a serem atendidos pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart).

No total, são 120 vagas na Escola de Artes Visuais, 15 vagas na Escola de Dança, 40 vagas na Escola de Música e dez na Escola de Teatro.

As provas serão realizadas em 9 de setembro, e o resultado será divulgado em 4 e 14 de setembro, dependendo do curso escolhido. O formulário de inscrição está disponível no site da Fundação Clóvis Salgado.

