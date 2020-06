Pista de caminhada cheia com jovens, adultos e até idosos andando, correndo e utilizando bicicleta para manter a forma física. A cena registrada nesta segunda-feira (29) na avenida dos Andradas, região Leste de Belo Horizonte, seria comum caso a capital não estivesse "fechada" para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

Nem mesmo o avanço da Covid-19, a lotação dos leitos de UTI, o recuo da flexibilização e o clamor dos médicos para que todos fiquem em casa foram suficientes para conter a prática de atividades ao ar livre. Nesta manhã, diversas pessoas resolveram ignorar as recomendações para se exercitar.

A irresponsabilidade por parte da população acontece no mesmo dia do retorno à estaca zero no comércio e um mês após o Hoje em Dia mostrar flagrantes no mesmo local.

Na via da região Leste, alguns dos “furões da quarentena” sequer utilizam a máscara. A atitude, reprovada por autoridades da saúde, pode favorecer o contágio pela Covid-19.

Pessoas pularam a grade de proteção para andar de bicicleta em local proíbido

Barreiras

Grades de proteção instaladas em avenidas da capital para barrar a prática de atividades ao ar livre, durante a pandemia, não são obstáculos a quem insiste em desrespeitar o isolamento social. Na manhã de hoje, novos flagrantes. Na pista de caminhada entre os bairros Horto e Santa Efigênia, as barreiras são retiradas para dar passagem a algumas pessoas.

O infectologista Sidnei Rodrigues é categórico ao afirmar que, neste momento, a melhor recomendação é que as pessoas permaneçam confinadas e se exercitem em casa.

“Façam agachamento, exercício de aquecimento, alongamento e diversos outros para manter a forma e relaxar a cabeça. Mas não é aconselhável sair às ruas pelo risco de contrair e transmitir o coronavírus aos familiares, principalmente aqueles que são do grupo de risco”.

O especialista ainda classifica como irresponsável quem insiste em não respeitar as regras sanitárias. “É imprudência e a pessoa coloca não apenas ela em perigo, mas também outros do convívio dela”, observou.

Leia mais:

Infectologista avalia gestão da pandemia e diz que mudanças de vida serão expressivas

Saiba em quais lugares o contágio pelo novo coronavírus pode ser maior

Caixa inicia hoje o pagamento do Saque Emergencial do FGTS