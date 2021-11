O litro da gasolina na Região Metropolitana de Belo Horizonte ultrapassou a marca dos R$ 7 e apresentou aumento médio de 7,4% ao longo do último mês. Os dados são de pesquisa do Mercado Mineiro realizada entre 25 e 29 de outubro em 145 postos.

Registrado em um estabelecimento no Estoril, região Oeste de BH, o valor de R$ 7,019 por litro foi o mais alto. O posto com preço mais baixo vendia o combustível por R$ 6,570 no Padre Eustáquio, região Noroeste da capital.

De acordo com a pesquisa, a média do preço da gasolina foi de R$ 6,741. Desde janeiro deste ano, houve aumento de cerca de 45% no valor do litro do combustível repassado ao consumidor. Em um veículo com capacidade para 50 litros, essa variação representa mais de R$ 100 para abastecimento completo do tanque.

Etanol

O preço do etanol também aumentou. A média do valor cobrado nos postos é de R$ 5,269, um aumento de 9,71% em relação ao início de outubro e de 64% em relação a janeiro.

De acordo com o economista Feliciano Abreu, diretor do site de pesquisas Mercado Mineiro, o preço do etanol impede que o consumidor realize a substituição do combustível com eficiência, já que o valor supera o ideal para a relação entre consumo e desempenho do veículo.

A pesquisa completa e a lista dos preços por estabelecimento pode ser acessada neste link.

Leia mais:

Bolsonaro diz que vai discutir preço dos combustíveis na volta ao Brasil

Nova alíquota do ICMS sobre o diesel começa a valer nesta segunda-feira em Minas