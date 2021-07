Há risco de geada na madrugada deste sábado (24) no Sul de Minas e na Serra da Mantiqueira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo, que qualifica o grau de severidade como “perigo potencial”. A previsão é que o fenômeno aconteça das 3h às 7h, com temperatura mínima de até 3°C.

Em Minas, 66 municípios têm chances de serem atingidos. As geadas representam uma grande preocupação aos agricultores, pois podem afetar as plantações.

Alfenas, no Sul do Estado, teve as lavouras cafeeiras atingidas pela geada da última terça-feira (20). Por isso, foi realizada uma reunião emergencial com autoridades da agricultura nesta sexta (23). .

Ana Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), relatou que alguns cafeicultores perderam 100% das lavouras, e que “o Estado vai fazer um laudo bem detalhado e fidedigno do que o produtor está enfrentando, o que cada um perdeu e irá precisar [...] teremos um banco de dados que dará subsídios para encontrarmos políticas para ajudar os produtores a enfrentar esse momento tão difícil”.

Minas é o maior produtor de café do Brasil. Em 2020, representou 54% de toda a produção nacional, e tem grande destaque na exportação. A destruição das lavouras representa um sério impacto para os agrônomos, e pode levar ao aumento do preço do produto em 2022. Os prejuízos, entretanto, ainda não podem ser mensurados.

Confira abaixo quais cidades devem ser atingidas pela geada do próximo sábado (24):

Albertina Andradas Bom Repouso Borda da Mata Brazópolis Bueno Brandão Cachoeira de Minas Caldas Camanducaia Cambuí Careaçu Carmo de Minas Conceição Das Pedras Conceição Dos Ouros Congonhal Consolação Cristina Córrego Do Bom Jesus Delfim Moreira Dom Viçoso Espírito Santo do Dourado Estiva Extrema Gonçalves Heliodora Ibitiúra De Minas Inconfidentes Ipuiúna Itajubá Itamonte Itanhandu Itapeva Jacutinga Jesuânia Lambari Maria da Fé Marmelópolis Monte Sião Munhoz Natércia Olímpio Noronha Ouro Fino Paraisópolis Passa Quatro Pedralva Piranguinho Piranguçu Pouso Alegre Pouso Alto Poços De Caldas Santa Rita de Caldas Santa Rita do Sapucaí Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador José Bento Silvianópolis São Gonçalo Do Sapucaí São José do Alegre São José da Mata São Sebastião Da Bela Vista São Sebastião Do Rio Verde Tocos Do Moji Toledo Turvolândia Virgínia Wenceslau Braz

