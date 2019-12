O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, na noite desta quinta-feira (12), que determinou à Polícia Militar de Minas Gerais que acompanhe a questão da Guarda Municipal de Belo Horizonte e reforce a segurança em pontos estratégicos da capital mineira. Ontem, todo o efetivo de guardas de BH foi aquartelado a pedido do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Zema detalhou a situação em um vídeo publicado nas redes sociais dele. Na gravação, o governador disse que acompanha de perto e com atenção, e que, por isso, solicitou o apoio da polícia. O plano operacional iniciado após a determinação de Zema prevê, sobretudo, a proteção do cidadão em pontos de guarda patrimonial, como postos de saúde e escolas.

Ainda no vídeo, Zema afirmou que determinou o apoio dos militares após um pedido feito pelo próprio prefeito de BH.

Na quinta-feira, cerca de 24h após os guardas civis municipais recusarem a proposta de reajuste da PBH e fazerem uma manifestação, Kalil disse, em coletiva, que determinou que todo o efetivo da corporação fosse aquartelado e as viaturas recolhidas. A medida, que fica em vigência por tempo indeterminado, tira os mais de 2 mil guardas municipais das ruas até que a situação se resolva.

"A prefeitura acertou com o sindicato o reajuste de todas as categorias deste ano e do próximo. A Guarda Municipal, através de meia dúzia de três ou quatro, se rebelou e iniciou um pequeno processo de ficar aquartelada, com carros impedindo a saída das viaturas. Eu queria só tranquilizar a população de BH. Tenho que agradecer ao Governo de Minas e à PM, que, mais uma vez, veio até nós nesse momento. Estamos ocupando todos os espaços para a tranquilidade da população", disse o prefeito.

O prefeito disse ainda ser inadmissível homens armados e fardados marcharem em protesto contra qualquer secretaria ou na porta da prefeitura. "Por uma questão de segurança pública, a PM vai com todas as forças possíveis ocupar os lugares da guarda. Nós continuamos abertos à conversa, mas, mais uma vez, não é assim que se trata as questões de quem usa farda e arma na cintura. Vamos ter que rever todo o procedimento da guarda, a responsabilidade, a parte comportamental de quem usa uma farda e uma arma", disse.

Negociação recomeça

Ainda de acordo com o prefeito, agora a categoria terá que sentar e rediscutir o aumento que já tinham ganho. A proposta apresentada pelo município, que foi recusada pela categoria, foi de um aumento de 7,20% dividido em duas parcelas - sendo a primeira em janeiro e a segunda em dezembro de 2020. Os guardas exigiam um reajuste de 20,23%, além da incorporação do adicional de risco e da Gratificação por Disponibilidade Integral (GDI) ao salário-base, reivindicações que não foram atendidas.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) emitiu uma nota em que reitera seu posicionamento de que, neste momento, é fundamental "manter a serenidade e o espaço de diálogo entre a Guarda e a administração municipal".

O sindicato reforçou ainda que na próxima segunda-feira o presidente da instituição, Israel Arimar, e um representante da Guarda irão se reunir com o prefeito. "O sindicato mantém a convocação para assembleia geral da categoria na terça-feira (17). A expectativa é que o impasse entre a Guarda Civil Municipal e a prefeitura seja resolvido de forma construtiva e satisfatória para todos, principalmente para a população de Belo Horizonte", conclui.

Leia mais:

Manifestações travam o trânsito na região Centro-Sul de BH na tarde desta quarta

Operação da Guarda Municipal mira ação de flanelinhas no Centro de BH

Guardas municipais de BH fazem paralisação de 24 horas nesta quarta

Leia mais:

Após protestos, Kalil ordena aquartelamento e tira mais de 2 mil guardas municipais das ruas