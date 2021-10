O governo estadual e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) anunciaram nesta quinta-feira (14) a ampliação do orçamento do Edital de Municípios 2021 para R$ 410 milhões. Os recursos serão destinados a investimentos em infraestrutura e melhorias urbanas, com destaque para projetos de sustentabilidade, saneamento básico e aquisição de máquinas no Estado.



Segundo o governo, este valor é 37% superior aos R$ 300 milhões anunciados em abril, quando o edital foi lançado. Os projetos financiados são referentes à 280 municípios mineiros, que tiveram suas propostas habilitadas, com leis aprovadas pelas respectivas câmaras municipais. Até o momento, o BDMG já emitiu R$ 239 milhões em contratos para 179 prefeituras. A previsão é que todos estejam assinados em novembro.

Sustentabilidade

De acordo com a gestão estadual, nesta edição, cerca de 41% dos recursos a serem distribuídos pelo BDMG são refentes às linhas de crédito para a categoria “Urbaniza”, que financia obras de infraestrutura nos municípios, como implantação e adequação de intervenções urbanas, ciclovias, praças, sinalização, entre outros.

Novidade neste ano, a categoria “Cidades Sustentáveis” também é destaque, com a fatia de 34% dos recursos. O governo explica que esta linha financia, por exemplo, reformas e ampliações de prédios públicos, e viabiliza ainda “iniciativas com apelo à sustentabilidade e modernização, como instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública; geração de energia renovável e investimentos em sistemas de monitoramento por câmeras e roteamento de internet em espaços públicos”. Dentre os outros recursos, 19% referem-se à linha “Máquinas” e 6% a “Saneamento”.

Para o Governo de Minas, o Edital de Municípios do BDMG vem se consolidando como uma das principais ferramentas de auxílio aos municípios para fazer “intervenções necessárias sem comprometer o caixa da administração”. Desde 2012, quando foi adotado este modelo de edital, o BDMG já destinou cerca de R$ 1,2 bilhão para as cidades mineiras.

