Veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas em Minas Gerais serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Os certames estão previstos para 25 e 30 de agosto, mas o site para lances já está aberto.

O leilão agendado para o dia 25 é a sexta edição do evento e conta com 18 veículos, com carros, caminhonetes e motos. Os lotes estão disponíveis no edital. Já o marcado para o dia 30 tem quatro automóveis, que também estão no edital.

A ação faz parte do projeto “Esforço Concentrado para a Redução dos Bens Aguardando Destinação”. Os recursos arrecadados são usados nas atividades, campanhas, estudos e capacitações relacionadas às drogas. Segundo Andreza Gomes, subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Sejusp, mais de R$ 1 milhão já foram alcançados apenas em 2021 com esse tipo de iniciativa. “Minas Gerais é um dos quatro estados que mais arrecadam recursos com os leilões de bens apreendidos em favor da União", destaca.

Os veículos considerados recuperáveis podem voltar a circular normalmente e têm direito à documentação, além de serem isentos de multas e tributos anteriores à aquisição. Já os alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser comprados por empresas de desmonte ou reciclagem credenciadas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Caso o réu proprietário do bem seja futuramente inocentado, de acordo com Andreza, receberá em até três dias o valor correspondente, com correção monetária.

As visitações estão abertas em 24 de agosto para o sexto leilão e no dia 27 para o sétimo, em diversos pátios do Estado. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (37) 3242-2218 - ramal 218 para ter mais informações.

