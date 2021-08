O governador Romeu Zema (Novo) designou o deputado federal Marcelo Aro como líder do Governo de Minas no Congresso Nacional, em Brasília. Um ato oficial divulgado na manhã desta quinta-feira (19) oficializou a nomeação.

Segundo informou o Estado, o objetivo é que o parlamentar contribua com as pautas legislativas que afetam Minas, busque recursos e também ajude na interlocução do governo com os parlamentares federais mineiros.

“Marcelo Aro é reconhecido em Minas pelo poder de articulação, bom trânsito com os pares e com o Governo Federal, portanto, vai nos ajudar nos grandes projetos que temos para Minas Gerais”, esclareceu o secretário de Estado de Governo, Igor Eto.

Aro, que está em seu segundo mandato na Câmara Federal, diz acreditar na força do diálogo e da construção “E é só assim que vamos avançar. Por isso, fico muito feliz com essa missão e vou trabalhar muito para honrar a confiança do Governador. Sei que, juntos, Governo e bancada de Minas, poderemos seguir transformando vidas”, afirmou.

Para o governador Romeu Zema, a indicação fortalece a aliança política "Fico extremamente satisfeito de ter alguém capacitado, comprometido, jovem e que quer o bem do Estado de Minas representando o nosso Governo em Brasília. Isso demonstra que a nossa base de aliança política se fortalece cada vez mais, com a união de partidos e quadros em busca da boa política para superar os desafios do nosso estado” pontuou.

O ato foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e passa a vigorar a partir de hoje.

(*) Com informações da Agência Minas

