A partir desta quinta-feira (28), 16 milhões de moradores de Minas vão passar a receber mensagens SMS com informações sobre o aplicativo Saúde Digital MG, que oferece atendimento gratuito a pessoas com dúvidas ou sintomas compatíveis com a Covid-19.

Nesta quarta-feira (27), o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou em coletiva que a procura pelo aplicativo tem sido baixa e os profissionais realocados para esse trabalho estão ociosos e podem contribuir mais para o atendimento virtual, evitando uma grande procura nas unidades de pronto-atendimentos nesse momento de pandemia.

O aplicativo permite triagem, classificação de risco e acesso direto a mais de 150 profissionais de Saúde para atendimento por telemedicina, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, por meio do próprio celular do usuário do aplicativo. A partir do contato virtual com um profissional, a pessoa poderá ser encaminhada a um atendimento presencial, caso seja necessário.

Por enquanto, o aplicativo está disponível para o sistema Android. Para saber mais, acesse o site.

Leia mais:

Hotéis passam a ser considerados serviços essenciais em Minas; veja recomendações ao setor

Secretaria de Saúde altera previsão de pico da epidemia de Covid para meados de julho em Minas