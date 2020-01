O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou que destinou R$ 7,7 milhões para o restabelecimento de serviços essenciais em Belo Horizonte. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (29), com repasse imediato à Prefeitura.

De acordo com a pasta, o dinheiro é destinado para limpeza, recuperação do sistema de drenagem e pavimentação da Avenida Tereza Cristina, restabelecimento da via e do talude da Rua Atanásia dos Jardins (bairro Jaqueline, na região Norte), intervenções nas margens do Córrego da Onça e em estruturas do canal do ribeirão Arrudas.

Mas a Prefeitura de Belo Horizonte já divulgou que precisará de muito mais recursos para realizar as obras de reparo dos muitos danos provocados pelas chuvas intensas que caíram sobre a cidade. Nesta quarta-feira, o prefeito Alexandre Kalil afirmou que espera a “sensibilidade” por parte da União para a transferência de valores entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões para o município. Além disso, a prefeitura receberá R$ 200 milhões do Governo de Minas, referente a parte da cota de ICMS e IPVA.

Kalil deve se encontrar na tarde desta quinta-feira (30) com o presidente Jair Bolsonaro, que vem a Minas Gerais sobrevoar cidades atingidas pelas chuvas. O prefeito já informou que não acompanhará o presidente no helicóptero, mas aguardará Bolsonaro descer da aeronave para conversar.

A reportagem aguarda posicionamento da prefeitura sobre os R$ 7,7 milhões repassados pelo MDR.

