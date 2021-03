Uma mulher de 25 anos, com passagens pela polícia por agressões ao ex-companheiro, foi presa na noite dessa sexta-feira (26) após assassinar o atual namorado, de 18, com um corte no pescoço, no bairro Conjunto Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada já sem vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é mãe de um bebê e está grávida. O desentendimento teria iniciado após o rapaz ter sugerido que o pai de uma das crianças pagasse pela pensão do filho. A mulher teria se irritado e, na discussão, o homem teria pegado a mulher pelo braço e a empurrado.

Nesse momento, a jovem lançou mão de uma vassoura, bateu no rapaz e exigiu que ele fosse embora. O namorado se negou e jogou o carrinho de bebê contra a mulher. Em seguida, ele decidiu deixar a residência. Quando estava de saída, foi surpreendido com um golpe de faca no pescoço.

O socorro foi chamado e constatou o óbito do rapaz às 20h47. A equipe médica acionou a Polícia Militar. Os militares chegaram ao imóvel e encontraram a mulher deitada no sofá.

Ela foi levada para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, atendida e, em seguida, encaminhada para a Central de Flagrantes 1, da Polícia Civil, no bairro Floresta, na região Leste de BH. Um aparelho de celular que estava no bolso da vítima foi apreendido para perícia.

Passagens pela polícia

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a suspeita do crime tem passagens pela corporação por outros quatro crimes. Entre eles, tentativa de lesão corporal contra o ex-companheiro, com um pedaço de vidro no pescoço, com tesoura, cortes na mão e golpe de navalha.

