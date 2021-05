O dia 24 de maio será marcado como uma data especial para o policial militar rodoviário, Sargento Leandro Lemos de Oliveira, que salvou o pequeno Heitor, um bebê de apenas quatro dias, de um engasgo. O caso foi registrado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e divulgado pela PM nessa terça-feira (25). A ação foi flagrada pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial, confira imagens abaixo.

Segundo informações repassadas pela corporação, militares faziam uma operação preventiva na MGC-418 quando um veículo parou ao lado da viatura. Um casal desembarcou do carro com um bebê nos braços e pediu ajuda. O recém-nascido havia engasgado e não estava respirando.

“Os pais gritavam e falavam que ela havia engasgado e parado de respirar. Peguei a criança no meu colo, avaliei os sinais vitais e percebi que ela não apresentava nenhum movimento de respiração, o rostinho também estava roxo. Me desloquei para um estabelecimento comercial próximo para poder sentar e iniciei os procedimentos”, contou o sargento que realizou as manobras de salvamento.

Imagens de câmeras de segurança do local flagraram o momento e mostram o policial sentado em uma cadeira e realizando a reanimação do bebê. No vídeo é possível ver o sargento virando o menino de barriga para baixo e segurando o bebê, enquanto bate devagar nas costas dele. Após a repetição das manobras, o recém-nascido voltou a respirar, recuperando os sinais vitais.

“Primeiro tentamos duas manobras, mas ele não reagiu. Fizemos mais uma e logramos êxito. Depois disso nós devolvemos a criança para os pais e orientamos que eles se deslocassem ao pronto-socorro para que ela pudesse ser avaliada por uma equipe médica”, disse.

O policial, que é pai de uma menina de seis anos e de um bebê de seis meses, exerce a função há 19 anos e conta que pela primeira vez realizou uma intervenção do tipo.

“De todas as intervenções destes 19 anos, essa, sem dúvida, foi a mais gratificante e emocionante. Foi uma sensação indescritível. Sou pai, então quando a gente se depara com uma situação dessa, primeiro vem o profissionalismo e depois o instinto de pai, que nos leva a querer salvar a criança ainda mais”, concluiu.

Confira o vídeo abaixo:

