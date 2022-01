A empresa de ônibus Transoeste entrou em greve na manhã desta segunda-feira (24). A paralisação afeta passageiros que partem das estações Barreiro e Diamente.

De acordo com a BHTrans, 21 linhas foram afetadas (veja abaixo). Funcionários da autarquia estão orientando quem tenta embarcar. As outras cinco linhas comandadas pela viação, que são compartilhadas com outras companhias, operam normalmente.

⚠️Paralisação, nesta manhã, de linhas da Empresa Transoeste:

Estação Barreiro: 32, 35, 308, 315, 318, 325, 329, 330, 332, 335, 337, 340 e 3350

Estação Diamante: 303, 304, 305, 309, 310, 311, 313 e 314

Nossas equipes estão orientando os passageiros nas estações. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 24, 2022

Em 13 de janeiro, a Viação Transoeste foi uma das empresas que suspenderam as atividades por falta de recursos financeiros para comprar combustível. Os coletivos só voltaram a circular após reunião com o prefeito Alexandre Kalil (PSD), com a liberação de R$ 4,3 milhões para as que haviam colapsado.

A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e a Transoeste para explicarem o motivo da paralisação e aguarda retorno.

Leia mais:

BH quer aplicar primeira dose e reforço contra Covid em 140 mil pessoas até sexta

Com alta de 64% em 2021, preço do café dispara em BH