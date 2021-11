O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário (STTR-BH) informou nesta sexta-feira (26) que a greve dos motoristas do transporte público de Belo Horizonte será decidida na próxima quarta-feira (1º). Conforme o presidente do STTR-BH, Paulo César Salomão, o Sindicato das Empresas de Transporte Público (Setra-BH) afirmou que na próxima terça-feira (30) apresentará uma proposta de reajuste salarial.

De acordo com o sindicato dos motoristas, durante uma reunião extraordinária nesta sexta-feira, ficou acordado que o prazo para apresentação de uma proposta seria estendido. Na ata do encontro as empresas também se comprometeram a não punir os trabalhadores que paralisaram suas atividades na últimas segunda-feira (22) e terça-feira (23).

Com a decisão, o tranporte púbico de Belo Horizonte funcionará normalmente até a próxima quarta-feira. Neste dia, haverá duas assembleias dos motoristas para decidir em favor, ou não, da suspensão definitiva da greve. Até lá, os trabalhadores permaneceram em estado de greve.

Até o fechamento desta matéria o Sindicato das Empresas de Transporte Público de BH ainda não havia se posicionado sobre a decisão.

