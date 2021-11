Para melhorar a mobilidade dos torcedores, a Prefeitura de Belo Horizonte preparou uma operação especial para o jogo entre Atlético e Fluminense neste domingo (28). A mudança no trânsito ao redor do Mineirão, na Pampulha, começará a partir das 16h.

Os motoristas devem ter atenção já que foi alterado o sentido de circulação na avenida Antônio Caram entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido avenida Antônio Carlos / Orla da Lagoa, para facilitar o acesso ao estacionamento do estádio.

Neste sábado (27), a partir das 20h, a BHTrans implantará a proibição de estacionamento no anel interno e externo do estádio com o objetivo de garantir maior fluidez do trânsito no dia da partida.

Ônibus

Para quem vai ao Mineirão de ônibus, será disponibilizado o serviço da linha 55 Move Mineirão. O coletivo sairá da Estação Rio de Janeiro, plataforma 1B, na avenida Santos Dumont, no Centro da capital, seguindo sentido Praça da Estação.

A linha começa a operar a partir das 13h, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 15h30.

Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme demanda, a partir das 17h. O preço da passagem é R$ 4,50.

A linha 55 (MOVE Mineirão) contará com embarque e desembarque no canteiro central da avenida Antônio Carlos, operando nas Estações Senai – avenida Antônio Carlos, 580, São Francisco; avenida Antônio Carlos, 3.720; e UFMG – avenida Antônio Carlos, 6.700. Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C.

