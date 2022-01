A Câmara Técnica de Gestão da Força de Trabalho do SUS de Belo Horizonte vai se reunir nesta segunda-feira (31) para discutir o retorno dos trabalhadores da saúde que foram afastados em decorrência de doenças respiratórias. A reunião será virtual, a partir das 14h e é aberta ao público.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Carla Anunciatta, devido à crise no atendimento nas unidades de saúde de BH muitos trabalhadores estão voltando ao trabalho mesmo que sintomáticos. “Nós iremos discutir agora quanto tempo eles devem ficar afastados e quais medidas devem ser tomadas”, explicou.

Na sexta-feira (28), a Prefeitura de Belo Horizonte informou que 1.038 profissionais da saúde apresentaram atestados médicos entre os dias 1 e 25 de janeiro. Porém, segundo um levantamento feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel), uma semana antes, no dia 21, o quadro é bem maior: 1,4 mil profissionais de centros de saúde e UPAs de BH estão afastados por suspeita ou confirmação de Covid-19.

Conforme a PBH, desde o início do aumento do número de casos foi feita uma requalificação no levantamento dos atestados médicos apresentados com a inclusão de outras doenças respiratórias. Além disso, para suprir a falta de trabalhadores, foram contratados entre segunda-feira (24) e terça-feira (25), 1.430 profissionais, entre eles 309 médicos de diversas especialidades.

