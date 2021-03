A Guarda Municipal de Belo Horizonte interditou, na noite dessa terça-feira (30), um bingo clandestino na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Em plena pandemia de Covid-19, os agentes constataram a presença de vários clientes aglomerados no local.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), foram apreendidos quatro máquinas de caça níqueis, baralhos, dinheiro, fichas de pôquer e um caderno de anotações.

Um homem de 38 anos assumiu ser o responsável pelo espaço e revelou que as pessoas estavam presentes ali há várias horas. Ele foi conduzido pelos guardas municipais, juntamente com um funcionário, de 61. O material foi encaminhado à Central de Flagrantes IV da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Na Onda Roxa do Minas Consciente desde o último dia 17, BH aderiu ao toque de recolher das 20h às 5h. Portanto, foi considerado que as pessoas presentes no estabelecimento descumpriam as determinações estaduais. Elas deverão prestar esclarecimento.

