Uma ação de conscientização para o combate à importunação sexual no transporte público será realizada nesta sexta-feira (9) pela Guarda Municipal Civil. A campanha acontecerá das 6h30 às 9h na Estação do Move Pampulha. Na ocasião, serão distribuídas cartilhas educativas, com breves explicações sobre o tema e com telefones para denúncia.

O Grupo de Combate à Importunação Sexual no Transporte Público foi criado em setembro de 2018 pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse período, foram realizadas 230 ações de conscientização e a Guarda Civil atendeu 71 ocorrências, terminadas com a prisão dos abusadores.

O objetivo da campanha é fazer com que as vítimas se sintam encorajadas a denunciar esse tipo de caso.

Botão do assédio

O botão de assédio foi instalado em todos os ônibus da capital em novembro de 2018 e já utilizado 50 vezes. Quando o equipamento é acionado pelo motorista, a BHTrans consulta o GPS para saber a localização do veículo e reportar à Central da Guarda Civil Municipal. A viatura mais próxima é enviada e os agentes interceptam o coletivo, levando os envolvidos à delegacia especializada no atendimento à mulher vítima de violência.

Essa iniciativa conquistou o Selo de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 2019 e a categoria prata na modalidade Cidade Segura do 4º Prêmio WeGo (Organização Mundial de Cidades Inteligentes e Sustentáveis) sediada em Seul, na Coreia do Sul, em 2020.

