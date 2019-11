Um boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Gugu Liberato, que está internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, está previsto para ser divulgado nesta sexta-feira (22). A expectativa dos brasileiros sobre a informação é grande, especialmente após a circulação de boatos de que o apresentador de 60 anos teria sofrido uma morte cerebral, informação negada pela assessoria de imprensa dele.

Gugu deu entrada na unidade de saúde nessa quarta-feira (20). Ele sofreu um acidente doméstico, caindo de uma altura de quatro metros enquanto arrumava o ar-condicionado. Na queda, o apresentador teria batido com a cabeça na quina de um móvel.

De acordo com o site TV Foco, a divulgação de informações deve seguir protocolos específicos dos Estados Unidos, onde o acidente e a internação aconteceram. Segundo o site, uma determinação médica do país atesta que nos casos de morte cerebral, o anúncio público do falecimento n~]ao pode acontecer antes de 48 horas do fato ocorrido. Caso o apresentador tenha realmente sofrido morte cerebral, o anúncio oficial só poderia acontecer no sábado (23).

A reportagem do Hoje em Dia solicitou um esclarecimento sobre esse protocolo à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mas ainda não obteve retorno.

Veja, na íntegra, a nota enviada pela assessora de imprensa de Gugu:

“Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos a manifestação de apoio.

Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos”.