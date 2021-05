Um helicóptero caiu, na manhã deste sábado (8), na mata do Parque Aggeo Primo Sobrinho, no bairro Olhos d’Água, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro tripulantes não se feriram.

De acordo com a corporação, a aeronave, que viajaria para Ipatinga, no Vale do Aço, teve problemas ao decolar de um condomínio em BH. Após a queda, os ocupantes - dois homens e duas mulheres - se deslocaram para um local seguro e de fácil acesso para receberem atendimento médico. As unidades do SAMU foram dispensadas pelos bombeiros.

Houve um pequeno vazamento de combustível e os militares já se mobilizam para fazer o transbordo do tanque. "Vão ser tomas as provídências em conjunto com a aeronáutica para fazer a perícia do acidente, a avaliação das possíveis causas, a remoção da aeronave e a mitigação dos riscos", afirmou o Tenente Bernardo Amorim Santos, comandante das equipes que atenderam a ocorrência.

