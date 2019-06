Um homem de 51 anos foi detido na manhã desta terça-feira (4) por pesca predatória na Lagoa da Pampulha. Ele já tinha pescado 20 peixes quando foi flagrado por uma equipe da Guarda Municipal.

Embora a pesca no local não seja proibida, a pesca com determinados instrumentos é considerada ilegal. E o suspeito utilizava justamente estes materiais para capturar os peixes, que são as redes conhecidas como tarrafas, e as garateias, espécie de anzol de duas pontas que não dá chance para o animal escapar.

Desde o fim do ano passado, a Guarda Municipal de Belo Horizonte tem um agrupamento ambiental que realiza o patrulhamento preventivo na orla da lagoa. Um dos objetivos deste trabalho é orientar as pessoas sobre a pesca no local.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Meio Ambiente da Polícia Civil.

