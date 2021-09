Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de filmar a enteada, de 28 anos, trocando de roupa, e também por posse ilegal de arma. O caso ocorreu em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas Gerais, mas o investigado foi preso em Nova Serrada, onde trabalha, na última quarta-feira (15).

De acordo com a corporação, a vítima relatou que viu o padrasto dela gravando um vídeo do momento em que ela estava nua no quarto, por uma fresta da janela da residência onde moram.

Uma equipe de investigadores foi até o trabalho do homem, e encontrou duas munições intactas de espingarda calibre 32. Ele ainda confessou a posse de mais munições e uma arma.

Com autorização da esposa do suspeito, os agentes foram até a residência dele, em Perdigão, e lá encontraram revólver calibre 38 com seis munições intactas e mais 26 na embalagem. Outras três munições de espingarda calibre 20 também foram apreendidas.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional em Nova Serrana, e foi autuado em flagrante pela delegada plantonista. Em seguida, ele foi encaminhado para o sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

Leia mais:

Adolescente morre afogado durante nado em lagoa de Ribeirão das Neves, na Grande BH

Bolsonaro viaja para Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU neste domingo

Carro pega fogo e incendeia mata na Grande BH; veja histórico de fogos em Minas