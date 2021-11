Um homem de 49 anos foi preso por importunação sexual nessa quinta-feira (18) na região do Barreiro, em BH. Segundo a Polícia Militar, ele estava dentro de um ônibus quando mostrou as partes íntimas para outros passageiros.

Os militares afirmam que o ônibus da linha 3029 fazia o trajeto Regina/Centro de BH. Em certo ponto do caminho, o homem teria mostrado o pênis para ao menos três mulheres, e se masturbou em seguida. As vítimas denunciaram a situação e o autor foi imobilizado por outros passageiros ainda dentro do veículo.

Em meio à confusão e gritaria, o motorista do coletivo estacionou em frente a uma base móvel da PM, ainda no Barreiro, onde a situação foi exposta aos militares. O suspeito chegou a negar as acusações, mas foi preso no local.

Para casos de importunação sexual, a legislação brasileira prevê pena de um a cinco anos de prisão, podendo ser agravada caso haja relação afetiva entre o autor e a vítima.

Leia mais:

BH convoca moradores de 20 a 30 anos para repescagem da vacina da Pfizer

Mais de 600 cidades mineiras estão sob alerta de chuva até a manhã de sábado; confira lista