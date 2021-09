Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (13) por esquartejar uma cadela em Timóteo, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, o denunciante ouviu o choro do animal, resolveu olhar no quintal da casa e se deparou com a cena.

Os militares chegaram ao local e encontraram o suspeito com uma faca na mão e a cadela, que pertence ao pai, presa por uma corda. Testemunhas informaram que o homem estaria prometendo matar o animal, pois estava há dias correndo atrás das galinhas dele. Também foi informado que, há duas semanas, ele teria ateado fogo em uma vegetação, que fica aos fundos do imóvel.

O envolvido foi levado à delegacia, junto com duas facas apreendidas na cena do crime. A cadela foi recolhida pelos profissionais do departamento de zoonoses da Prefeitura de Timóteo.

