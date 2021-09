Um homem de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso em flagrante pela Polícia Militar nessa quinta-feira (9), em Nova Lima, na Grande BH. Parte dos entorpecentes apreendidos com rapaz estavam etiquetados com adesivos do ator Fávio Assunção e do cantor Eduardo Costa.

De acordo com os militares, o jovem foi localizado pelas redes sociais. Lá, ostentava armas, drogas e dinheiro em fotos e vídeos com amigos. Ele estava na casa da namorada e, com ele, os militares encontraram pinos de cocaína, crack e buchas de maconha, além de uma pistola calibre 765 com carregador e munição.

Nas embalagens etiquetadas com o rosto dos famosos também constava o preço de cada pino de cocaína: R$ 15.

A PM encontrou adesivos do ator Fábio Assunção e do cantor Eduardo Costa junto com as drogas

A namorada do homem afirmou aos militares que não sabia da participação dele com o tráfico de drogas. Ela e a família colaboraram com a PM na ação.

