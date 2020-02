Um homem de 58 anos foi preso na manhã deste sábado (22), suspeito de passar o pênis em uma mulher durante o cortejo do bloco Então, Brilha!, no Centro de Belo Horizonte. O caso foi ratificado como tentativa de estupro.

De acordo com o sargento Leandro Miranda, do Batalhão Rotam, a vítima, de 30 anos, contou que estava no desfile do bloco, na avenida dos Andradas, quando durante a aglomeração de pessoas sentiu alguém a empurrando.

"Ela colocou as mãos para trás, sentiu o órgão genital do suspeito e gritou na hora, pedindo socorro. Várias pessoas que estavam no local pegaram esse homem, dando início a uma confusão, pois muitos queriam agredi-lo. Policiais que estavam próximos, fazendo o policiamento, chegaram e prenderam o suspeito", explicou o sargento.

Conforme o militar, o suspeito, que será enquadrado na ocorrência como estupro, já tem passagem na polícia pelo mesmo tipo de crime, em 2012.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (DEMID), no Barro Preto.

