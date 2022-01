Um homem foi preso por falsa comunicação de crime neste sábado (29) em São José da Lapa, na Grande BH. Ele teria sido descoberto após apresentar várias contradições ao denunciar o roubo de uma carga de medicamentos avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 39 anos, trabalha em uma empresa de transportes do ramo. Ele disse que saiu da região Noroeste de BH com destino a Pedro Leopoldo e Vespasiano, na Região Metropolitana da capital, onde faria as entregas.

Primeiro, ele contou aos militares que foi fechado por um carro na MG-424, e que os ocupantes teriam mandado ele parar o veículo e entregar a carga. Quando soube que o trecho é monitorado por câmeras, o suspeito teria mudado a versão, afirmando que o assalto aconteceu em um bairro de Vespasiano.

Na nova história, o homem disse que foi abordado por homens que queriam a carga. Sem violência ou uso de arma, ele se sentiu ameaçado pelo local em que estava, e teria acatado as ordens recebidas. Os supostos assaltantes teriam levado os medicamentos e deixado o carro.

A PM acredita que, tendo em vista a constante mudança nas versões do crime, o homem possa estar envolvido no sumiço do material. Ele não tem ficha criminal, e foi encaminhado para a delegacia de plantão em Vespasiano. Até o momento, os medicamentos não foram encontrados.

