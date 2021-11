Um homem de 49 anos foi conduzido para a delegacia suspeito de assédio sexual contra uma menina de 5 anos nesse domingo (28). O caso aconteceu durante uma festa no bairro Pindorama, região Noroeste de BH.

De acordo com a Polícia Militar, o acionamento foi feito pela mãe da criança. Ela disse que estava com a filha no local, quando a criança alegou que um homem de camisa cinza tinha apalpado a genitália dela e beijado a região do tórax, próximo ao peito.

Após a descrição feita pela criança, a mãe identificou o irmão do dono da casa como possível autor das agressões. Ela então deixou o local e procurou a PM.

Questionado pelos militares, o suspeito alegou que tinha bebido muito, e no caminho para o quarto onde iria dormir, viu a criança brincando de boneca. Ele contou que passou a mão na cabeça da menina e deu um beijo no mesmo local, antes de ir para o quarto.

A menina foi levada ao Hospital Odilon Behrens para exames, e o suspeito foi conduzido para a delegacia de plantão em Contagem, na Grande BH.

