Um dos 21 criminosos mais procurados de Minas foi preso nesta quarta-feira (20), no município de Aimorés, na região do Vale do Rio Doce. O homem estava foragido há mais de 13 anos, possui mais de 14 mandados de prisão e é suspeito de cometer homicídios, roubo e tráfico de drogas.

A prisão em flagrante foi uma operação conjunta entre as equipes do GAECO/Regional de Ipatinga e a Inteligência da Polícia Militar. Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi encontrado.

O suspeito estava com uma mochila com duas armas de fogo, três carregadores, munições, R$ 4,4 mil em dinheiro e uma nota promissória de R$ 10 mil. No local também foi apreendida uma motocicleta.

De acordo com a PM, o homem foi incluído no programa 'Procura-se', do Estado, devido sua periculosidade e envolvimento com crimes na cidade de Mutum e em outros municípios do Vale do Rio Doce.

Procura-se

O programa Procura-se foi criado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em abril deste ano. O projeto tem o objetivo de fazer a prisão de foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto.

Até o momento 16 suspeitos ainda são procurados. Para conferir a lista basta clicar aqui.

Leia também:

Penitenciária Nelson Hungria é alvo de operação contra corrupção, tráfico e ingresso de celulares

Lote com mais de 1 milhão de vacinas contra Covid-19 chega ao Brasil