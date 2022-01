Um homem, de 29 anos, fraturou as duas pernas logo após uma tentativa de decolagem de paraglider no início da tarde de sábado (15), em uma rampa de voo chamada Horizonte Perdido, em Araxá, na região do Triângulo Mineiro.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), a vítima acabou caindo de uma altura de cerca de 48 metros. Por se tratar de local de difícil acesso, foi necessária a utilização de técnicas de rapel para acesso à vítima, que apresentava fratura exposta na perna direita e trauma na perna esquerda.



Ainda no local, o homem recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido ao Hospital da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, com o uso da aeronave do CBMMG. A hospital não forneceu informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia mais: Bombeiros fazem buscas para localizar corpo de mulher visto no Rio das Velhas, em Santa Luzia

Quadrilha é presa após roubar Fiorino com produtos do Mercado Livre avaliados em R$ 150 mil