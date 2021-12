Um homem ateou fogo em sua própria casa, no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, na madrugada deste domingo (12), após esfaquear cinco pessoas e brigar com a esposa durante uma festa, de acordo com informações da Polícia Militar.

Horas depois ele foi preso no bairro Papine, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a PM, a motivação do crime, colhida junto ao suspeito, teria sido o fato de a mulher não querer ir embora da festa no horário que ele pediu.

O Corpo de Bombeiros informou que uma guarnição foi ao local, controlou as chamas nos cinco cômodos da residência, com o uso de aproximadamente cinco mil litros de água.

