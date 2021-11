A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (18) um brasileiro procurado pela Interpol e que estava foragido da justiça de Minas Gerais. O homem, que foi extraditado de Portugal, é suspeito de praticar golpes em Mariana, na região Central do Estado. De acordo com a corporação, o prejuízo dos crimes é estimado em R$ 12 milhões.

As investigações da Polícia Civil de Minas apontam que o homem se passava por investidor financeiro e dizia ser proprietário de uma empresa de intermediações imobiliárias. Durante o golpe, o suspeito usava um aplicativo de celular que disponibilizava ganhos fictícios, o que motivava as vítimas. Elas só perceberam o crime quando tentaram resgatar o dinheiro.



Em março deste ano, o homem saiu do país e passou a morar em Portugal. A representação da Interpol no Estado então solicitou a publicação da Difusão Vermelha (alerta para os países membros), o que possibilitou a abordagem do foragido pela polícia portuguesa na cidade do Porto.



Ainda segundo a Polícia Federal, o homem será conduzido para o Ceresp da Gameleira, em Belo Horizonte, onde ficará à disposição da 1ª Vara Criminal de Mariana e responderá por estelionato, falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão.

