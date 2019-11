O jovem que foi preso sob suspeita por esfaquear e matar uma menina de 5 anos em Betim, na Grande BH, na última quarta-feira (30), foi transferido na tarde dessa quinta-feira (31) para o Centro de Apoio Médico Pericial (CAMP), em Ribeirão das Neves, na mesma região.

De acordo com a Secretaria de Administração Prisional (Seap), o presídio oferece internação provisória para a realização de perícias. O homem, de 25 anos, tem diagnóstico de doença mental, segundo a família, e deve ser avaliado. Durante o crime, testemunhas afirmaram que o agressor ria enquanto golpeava a criança. Ele confessou o crime e disse que recebia ordens do patrão, em referência ao diabo. O suspeito foi preso em flagrante.

O caso

Ieda Isabella Manoel Peres, de apenas cinco anos de idade, foi esfaqueada na porta do Centro Infantil Municipal que estudava, no bairro Vila Cristina, em Betim, juntamente com o irmão, de oito anos. Ela e o menino estavam de mãos dadas com a cuidadora.

De acordo com testemunhas, a babá se assustou ao perceber que a pequena Ieda caiu no chão após os golpes de faca. O foco do agressor estava na menina. O garoto conseguiu fugir e a cuidadora ficou ferida após tentar ajudá-los.

Ieda foi enterrada nessa quinta-feira, com a presença de familiares, amigos e funcionários da escola e sob forte comoção.

