Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16) por agredir e torturar dois irmãos, de 9 e 11 anos. O crime ocorreu em um condomínio no bairro Granja de Freitas, na região Leste de Belo Horizonte, quando o suspeito, de 30, teria invadido o apartamento onde as crianças moram à procura da irmã das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem queria tirar satisfações com a jovem que, segundo ele, estaria espalhando boatos de estar grávida dele. Porém, ele afirma que os dois nunca tiveram relações sexuais.

Não encontrando a mulher em casa, o suspeito teria agredido as crianças para obter informações sobre o paradeiro dela. Como os menores não sabiam onde estava a irmã, o homem teria os obrigado a levá-lo na residência do atual namorado da parente.

Chegando lá, tentou adentrar no imóvel. Uma das crianças conseguiu fugir e ir até onde o pai trabalhava, a aproximadamente dois quilômetros do condomínio, e contou que o suspeito estava armado com uma faca.

Diante da confusão, os vizinhos chamaram a polícia. O suspeito negou as agressões. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.

À polícia, o pai das vítimas relatou que trabalha como catador de papel e havia saído de casa ainda de madrugada, por volta das 5h. Ele ficou com pena de acordar as crianças para acompanhá-lo, e deixou que continuassem dormindo. Ainda afirmou que o apartamento estava revirado e que os filhos estavam com hematomas no pescoço e muito assustados. Os menores foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Leste.

A Polícia Civil informou que “ratificou o flagrante, a princípio, pelo crime de tortura. O investigado será encaminhado ao sistema prisional. O inquérito deverá ser concluído nos próximos dez dias”.

