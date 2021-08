Homens com 34 anos, residentes em Belo Horizonte, recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (6) na capital mineira. Mulheres da mesma idade poderão se vacinar no sábado (7).

Também nesta sexta, completam o esquema vacinal contra a doença aqueles com comorbidades de 42 a 47 anos. Para receber a segunda dose, porém, o público deve ficar atento. Conforme informou a Prefeitura de Belo Horizonte, apenas poderão antecipar a dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a sete dias. Por isso, é importante consultar o cartão de vacinação antes de comparecer a um dos postos.

Aqueles que têm direito à primeira dose nesta sexta precisam apresentar um documento de identificação com foto, ser cidadão residente de Belo Horizonte, não ter recebido a vacina contra a Covid-19 e nenhuma outra nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Já para o reforço, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Para ambos os públicos, a vacinação ocorre em postos fixos e extras, até às 17h, drive-thru, até às 16h30 e pontos de imunização noturna, até 20h. Os endereços estão disponíveis aqui.

Confira o calendário de imunização para os próximos dias:

Dia 6, sexta-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 47 a 42 anos e primeira dose para homens de 34 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

Dia 7, sábado: segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos e primeira dose para mulheres de 34 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Dia 9, segunda-feira: segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 18 anos e repescagem de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down que por alguma razão perderam a data da aplicação da segunda dose;

Dia 10, terça-feira: primeira dose para homens de 33 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Dia 11, quarta-feira: primeira dose para mulheres de 33 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Leia mais:

Taxa de transmissão da Covid sobe pelo segundo dia consecutivo em BH

BH registra queda de 29% nas ocorrências envolvendo menores infratores

75% das cidades de Minas não registram mortes por Covid-19 há uma semana