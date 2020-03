O jovem de 18 anos que morreu no Hospital Infantil São Camilo, em Belo Horizonte, na última quarta-feira (25), não estava infectado com o novo coronavírus. A informação foi divulgada neste sábado (28) pela Unimed-BH, responsável pela unidade. De acordo com a empresa, o resultado do exame foi liberado nesta manhã.

Em nota, a cooperativa informou que o paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica com síndrome respiratória aguda grave. A Unimed-BH reforçou que, até o momento, não há óbito com causa confirmada por Covid-19 em sua rede própria.

Boletim epidemiológico divulgado neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) indica que 18 mortes com suspeita da doença, que assola o mundo, são investigadas em Minas. Até o momento, 38 casos foram reportados às autoridades, mas 20 já foram descartados.

O número total de infectados chega a 205. São 22.974 notificações suspeitas.

